Digitale tilgjengelighetsplattformer utfører flere funksjoner som er nødvendige for å sikre at digitale grensesnitt (f.eks. nettsteder, apper, programvare) er i samsvar med regelverket for digital tilgjengelighet. Disse plattformene fungerer som en one-stop shop for digitale tilgjengelighetsbehov, og sikrer at personer med funksjonshemminger kan få tilgang til og bruke nettsider og andre digitale applikasjoner på riktig måte. Disse plattformene brukes primært av utviklingsteam og bidrar til å sikre at grensesnittene de lager er både tilgjengelige og kompatible. Noen selskaper bruker digital tilgjengelighetseksperter som overvåker overholdelse og fremgang ved å bruke disse plattformene. Ofte er digitale tilgjengelighetsplattformer delt inn i ulike moduler som tar for seg spesifikke deler av tilgjengelighetsprosessen, fra testing og retting av feil til løpende overvåking av samsvar. Moduler kan inkludere verktøy for utviklingsteam for å fange opp tilgjengelighetsfeil under koding, verktøy for å utføre trinnvise tilgjengelighetstester og overvåkingsverktøy for å sikre at nettsteder forblir kompatible over tid. Mens digitale tilgjengelighetsplattformer gir viktige funksjoner for å opprettholde tilgjengelighetskompatible digitale grensesnitt, kan de også integreres med andre frittstående verktøy for forbedret funksjonalitet. For å kvalifisere for inkludering i kategorien Digitale tilgjengelighetsplattformer, må et produkt: * Skann og identifiser tilgjengelighetsproblemer basert på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) * Løs vanlige problemer automatisk * Generer rapporter for å løse mer komplekse problemer * Tilby et dashbord eller andre metoder for å overvåke tilgjengelighetsendringer og fremgang