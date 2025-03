Programvare for diagram - Mest populære apper - Vatikanstaten

Custellence

Vi tror at empati er det viktigste konkurransefortrinnet for enhver organisasjon. Custellences misjon er å muliggjøre større empati i organisasjoner – ved å tilby det beste verktøyet for å skape kundesentrisk endring. Custellence er det mest brukervennlige Customer Journey Mapping Tool bygget for kundereiseledere og CX-profesjonelle. Verktøyet sparer tid og gir deg selvtillit ved å ha et intuitivt grensesnitt kombinert med riktig mengde smarthet for reisekartlegging. Custellence brukes av CX-profesjonelle over hele verden og av team hos selskaper som Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy og Takeda.