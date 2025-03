Programvare for diagram - Mest populære apper - Usbekistan

Qlerify

qlerify.com

Qlerify er et AI-drevet akselerasjonsverktøy som hjelper organisasjoner å gjøre forretningsflyter om til kode, opptil 100 ganger raskere. Qlerify gjør det mulig for ikke-tekniske brukere å raskt lage tekniske spesifikasjoner i et format som utviklere elsker og kan bruke umiddelbart for å lage bedre programvare raskere. Qlerify kombinerer et medforfatterarbeidsområde med automatisk generering av AI av systemkrav, prosessmodeller, datamodeller, programvarearkitekturdesign og kildekode – alle artefaktene utviklere trenger, sparer tonnevis av tid og kostnader. Qlerify-verktøyet er helt gratis å bruke i begrenset grad for små team. Noen funksjoner i Qlerify: 1. Ultraraskt og brukervennlig samredigeringsgrensesnitt som lar mange interessenter samskape prosessmodeller/brukerreiser, datamodeller og samle systemkrav samtidig med tankehastighet 2. AI-generering av innhold øker fart enda lenger, veileder brukere og setter i gang workshops 3. AI-generering av standardkode sparer verdifull utviklingstid 4. Konfigurerbare datatyper som trengs av utviklere som brukerhistorier, UI-skisser, forretningsregler, KPIer, datamodeller osv. 5. Støtte for kraftige smidige rammeverk for å sette i gang utvikling, som Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design og Simplified BPM. 5. Fjernsamarbeidsstøtte, f.eks. del innhold med gjestebrukere, angre/gjør om endringer eller ubegrenset rollback/rollforward mellom versjoner, klone innhold, legg til kommentarer og likes eller prioriter kollektivt ved å bruke MoSCoW-prioritet eller brukerhistoriekartlegging osv. Prøv gratis på https://www.qlerify. com.