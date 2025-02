Programvare for diagram - Mest populære apper - St. Helena

Gliffy

gliffy.com

Gliffys diagramapplikasjoner gjør det enkelt å kommunisere og samarbeide med hastigheten til ideene dine. Enten du bruker Gliffy i Confluence og Jira eller hopper inn i vårt frittstående diagramverktøy, Gliffy Online, finner du en intuitiv måte å tegne diagrammer på. Dra og slipp deg til profesjonelt utseende flytskjemaer, UML-diagrammer, enhetsforholdsdiagrammer og mer med bare noen få klikk. I tillegg kan du nå bygge diagrammene dine ved å bruke kode med Mermaid js. Bruk en mal for å lage et tankekart eller konseptkart mens du idemyldrer. Bygg inn et organisasjonskart som er enkelt å oppdatere, i verktøyene teamet ditt allerede bruker. Visualiser skyarkitekturen eller IT-nettverkene dine og legg dem til i teamets dokumentasjon og bruk Gliffys datakoblingsfunksjon for å legge til virkelige data direkte i diagrammene dine. Uansett hva du planlegger, prosjektleder eller drømmer om, kan Gliffy hjelpe deg å bringe det ut i livet. Diagram med teamet ditt i sanntid direkte i Confluence Cloud for enklere og mer effektive arbeidsøkter. Gliffy er den mest populære diagramapplikasjonen i Atlassian Ecosystem, med over 18 millioner brukere som tegner diagrammer i Confluence alene. Gliffy stoler på av team i alle størrelser – noe som gjør det til en ledende diagramløsning for bedrifter. Du kan se om Gliffy passer for teamet ditt ved å starte en prøveversjon via Atlassian Marketplace eller registrere deg for en to ukers gratis prøveversjon av Gliffy Online på gliffy.com.