Programvare for diagram - Mest populære apper - Sverige

SmartDraw er en enhetlig visuell app som kombinerer diagrammer, whiteboarding og datavisualisering til én bedriftsvennlig løsning. PLANLEGG, UTFØR OG GJENNOMFØR SOM ET TEAM I SANNTID Samarbeid med teamet ditt på et sømløst arbeidsområde som lar deg kombinere idédugnad i fri form med andre visuelle elementer. LAG PRESENTASJONSKVALITETSDOKUMENTASJON Bygg diagrammer av alle slag fra flytskjemaer til plantegninger med intuitive verktøy og maler. VISUALISER DATA Generer diagrammer fra data og legg til data i former for å forbedre dine eksisterende visuelle elementer. Du kan koble til AWS- eller Azure-konfigurasjonen din, generere organisasjonskart fra Active Directory eller importere Jira-data for å starte en idédugnad. SMARTDRAW ER DET ENKLE VALGET FOR VIRKSOMHET - Enkel lisensiering: SmartDraws nettstedslisens lar deg dekke hele organisasjonen for én, lav, fast pris. Dette betyr at du ikke trenger å forholde deg til konstant å telle hoder. - Enkel administrasjon: SmartDraw integreres sømløst med din eksisterende filløsning, som OneDrive, SharePoint og Google Drive. Den utnytter den samme mappestrukturen og tillatelsesnivåene du allerede har opprettet for brukere. I tillegg støtter SmartDraw SSO, som gjør det enkelt å administrere brukerne dine. - Sikkerhet og pålitelighet: SmartDraw oppfyller alle standardene for sikkerhet og pålitelighet for en Enterprise-applikasjon. SmartDraw-kunder spenner fra universiteter og offentlige etater til over 85 % av Fortune 500.