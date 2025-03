Flosum

flosum.com

En virkelig komplett løsning: Flosum er en komplett ende-til-ende Native DevOps-løsning som håndterer hele utviklingslivssyklusen inkludert sammenslåing av komponenter, versjonskontroll, kontinuerlige distribusjoner, statisk kodeanalyse, brukerhistoriebehandling og regresjonstesting. Hva gjør Flosum annerledes? Bedre versjonskontroll: Mens Flosum er fullt integrert med GIT, tilbyr vi også vår egen native versjonskontroll, bygget spesielt for Salesforce-utvikling, som jevnt håndterer sammenslåing av deklarative, programmatiske og komplekse komponenter. Lightning Ready: Flosum er bygget spesielt for Salesforce-utvikling og håndterer alle Salesforce-komponenttyper som for eksempel lightning-komponenter feilfritt. Best In Class Security: Flosum er den eneste løsningen som ikke krever at du åpner IP-områdene dine eller åpner tilgang til produksjonsorganisasjonen din. Alle andre leverandører vil ha bakdørstilgang til produksjonsdataene dine, men med Flosum lagres data alltid på Salesforce-plattformen.