DevOps-plattformer - Mest populære apper - Slovakia

Bygg automatisk Python, Perl og Tcl kjøretider for Windows, Linux og Mac, eller last ned en av våre populære forhåndsbygde ActivePython, ActivePerl eller ActiveTcl distribusjoner. ActiveState har laget innovative verktøy for utviklere i mer enn 20 år, inkludert våre populære åpen kildekode-språkdistribusjoner for Perl, Python og Tcl, vår prisbelønte Komodo IDE og sist vår kraftige beta, ActiveState-plattformen. Bygg kjøretider for Python, Perl og Tcl...på minutter! Med ActiveState-plattformen kan du automatisk bygge språket ditt med hundrevis av populære, kontrollerte tredjepartspakker, slik at du kan få koding med en gang. Trenger du å legge til avhengigheter? Bygg dem automatisk fra kilden (inkludert koblede C-biblioteker), løs konflikter og pakk dem for Windows, Mac eller Linux. Med ActiveState-plattformen kan utviklere: Eliminere "works on my machine"-problemer – bygge og distribuere et konsistent, reproduserbart kjøretidsmiljø på tvers av alle utviklings-, test- og produksjonssystemer. Unngå "Dependency Hell" - avhengigheter løses automatisk for deg, der det er mulig Automatiser pakking - minimal språk-/OS-ekspertise kreves. Automatiser oppsett – installer kjøretiden din i et virtuelt miljø med en enkelt kommando ved å bruke kommandolinjegrensesnittet (State Tool). Automatiser utviklingsarbeidsflytene dine med State Tool (CLI for ActiveState-plattformen). Bruk den til å: Automatisk sette opp kjøretider for ethvert miljø, og forenkle README-filtilnærmingen. Del hemmeligheter (dvs. API-nøkler, brukerlegitimasjon) på en enkel, men sikker måte. Lag skript på tvers av plattformer. Hvordan fungerer det? Tenk på det som en SaaS-basert "Language-As-A-Service"-funksjon. Bruk plattformen vår til å bygge en tilpasset kjøretid for ditt neste prosjekt, inkludert bare språket og pakkene prosjektet ditt trenger. Velg et språk (Python, Perl eller Tcl). Velg operativsystemet ditt (Linux eller Windows, pluss Mac for Python). Legg til pakkene prosjektet krever. ActiveState trekker regelmessig pakker fra hvert språks standard åpen kildekode-depot (CPAN, PyPI, etc) for å sikre at åpen kildekode-språket og komponentene er oppdatert, kan kompileres fra kilden og deretter verifiseres til å fungere sammen i en distribusjon som er pakket for de fleste større operativsystemer. Verktøyene ActiveState bruker for å lage våre språkdistribusjoner med åpen kildekode er nå fritt tilgjengelig for enhver utviklere å prøve ut. Hvis du er en utvikler som lager Python-, Perl- og Tcl-bygg, kan ActiveState Platform gjøre mye av jobben for deg. Den kan lage bygget ditt med bare språket og pakkene du trenger for å kjøre prosjektet – fra kilden! ActiveState-plattformen gir utviklere friheten til å innovere med åpen kildekode-språk, samtidig som den gir bedrifter den sentraliserte synlighet og kontroll de trenger for å redusere risiko. Utviklere bruker ofte for mye tid på lavverdiarbeidet med å administrere avhengigheter og konfigurere Python- eller andre språkkjøringer før de i det hele tatt kan komme til koding. ActiveState-plattformen håndterer den underliggende rørleggingen ved automatisk å løse avhengigheter og kompilere tilpassede kjøretider som er klare til bruk, slik at utviklere kan fokusere på produktivitet. På samme måte ønsker bedrifter å ta i bruk åpen kildekode-språk for å muliggjøre hastighet, innovasjon og kostnadsbesparelser. Men de må også redusere risikoen for sikkerhetssårbarheter, ukontrollert bruk av tredjeparts IP og uklar lisensiering og herkomst. ActiveState-plattformen bygger fra forhåndsverifiserte og kjente pakker, slik at sikkerhets- og samsvarsteam kan vurdere risikoer på forhånd og redusere utbedringskostnadene. I tillegg kan de enkelt se en stykkliste som viser innholdet og historien til hver språkkjøring. Andre høydepunkter: Prioritert støtte: Ledere innen finansielle tjenester, romfart og forsvar, teknologi og andre bransjer HSBC, Altair, Microsoft bruker ActiveState-plattformen for å fremskynde applikasjonsutvikling og sikre overholdelse av retningslinjer for åpen kildekode-lisens. Forhåndsbygde kjøretider: Løs vanlige brukstilfeller med spesialbygde kjøretider som Python for maskinlæring, Python 2 til 3-migrering og nettutvikling, som inkluderer de mest populære pakkene. Gratis beta for utviklerne! Trenger du å bygge et kjøretidsmiljø fra kilden? ActiveState-plattformen gir deg tilgang til et forhåndskonfigurert byggemiljø