DevOps -plattformer - Mest populære apper

DevOps -plattformer utstyrer team med nødvendige verktøy og automatiseringsfunksjoner for å administrere kontinuerlig levering effektivt. Kontinuerlig levering er en utviklingsmetodikk fokusert på å lage, teste og slippe programvare raskt og smidig. Disse plattformene støtter kontinuerlig integrasjon (CI) og Continuous Deployment (CD), og automatiserer forskjellige utviklingsoppgaver for å etablere en robust leveringsrørledning. Ved å bruke DevOps -plattformer, kan team sikre at deres kontinuerlige leveringsprosesser er klart definert, helautomatiserte og lett håndterbare innenfor et enhetlig rammeverk, og fremmer et effektivt Agile DevOps -miljø. Disse plattformene omfatter ofte de komplette funksjonalitetene i applikasjonsutgivelsesorkestrering og bygger automatiseringsprogramvare, og letter den naturlige styringen, automatisering og utførelse av CI/CD -prosesser.