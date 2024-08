DevOps-plattformer - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

DevOps-plattformer utstyrer team med nødvendige verktøy og automatiseringsevner for å administrere kontinuerlig levering effektivt. Kontinuerlig levering er en utviklingsmetodikk fokusert på å lage, teste og frigi programvare raskt og smidig. Disse plattformene støtter kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD), og automatiserer ulike utviklingsoppgaver for å etablere en robust leveringspipeline. Ved å bruke DevOps-plattformer kan team sikre at deres kontinuerlige leveringsprosesser er klart definerte, helautomatiserte og lett håndterbare innenfor et enhetlig rammeverk, og fremmer et effektivt smidig DevOps-miljø. Disse plattformene omfatter ofte den komplette funksjonaliteten til orkestrering av applikasjonsutgivelser og bygging av automatiseringsprogramvare, noe som letter innfødt administrasjon, automatisering og utførelse av CI/CD-prosesser.