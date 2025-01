Programvare for bordbestilling - Mest populære apper - Pakistan

Whatspot

Løft arbeidsområdeadministrasjonen til nye høyder med Whatspot. Perfekt for bedrifter, coworking spaces, universiteter og offentlige institusjoner, vi tilbyr en dynamisk løsning for alle dine bestillingsbehov – fra skrivebord til (møte)rom og parkeringsplasser mens de fortsatt er enkle å bruke. Whatspot er GRATIS for alltid for 3 plasser og opptil 15 brukere! Opplev effektivitet uten sidestykke med vår intuitive plattform gratis og utvid når du føler behov for å skalere. Våre priser er designet med skalerbarhet i tankene, planene tilbyr en fleksibel prisstruktur basert på bruken din. Dra nytte av: Interaktive kart, mobilapp, QR-koder på arbeidsplassen, enkel besøkstilgang, godkjenningsprosess, plassutnyttelsesstatistikk. Strømlinjeform plassen din, forenkle bestillinger og optimaliser ressursbruken, samtidig som brukeropplevelsen forbedres. Velg Whatspot for et smartere, mer organisert arbeidsområde. Hva får du: Whatspot hjelper deg raskt og enkelt med å finne en passende dato for en bestilling slik at den ikke kolliderer med andre. Øyeblikkelige bestillinger, On-the-Spot - Muliggjør umiddelbare bestilling mens du er på farten med en enkel skanning, som tilfredsstiller de hektiske behovene til profesjonelle. Skrivebord og plassbestillinger gjøres visuelle - Administrer hot desk-bestillinger enkelt ved å bruke interaktive planløsninger. Skap et arbeidsmiljø der team og enkeltpersoner kan jobbe effektivt. Se i sanntid hvilke pulter som er tilgjengelige, hvem som er på kontoret og hvor lagkameratene sitter. Gjør bestillinger tilgjengelig for allmennheten - La besøkende og eksterne partnere bestille møterom, skrivebord og andre delte bedriftsressurser enkelt og uten behov for å opprette en konto. Alt i din kontroll. Alle bestillinger på ett sted – Ha en perfekt oversikt over alle dine egne og din bedrifts bestillinger i form av en kalender eller daglig agenda. Den er alltid tilgjengelig på din mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Total kontroll, sanntidsinnsikt - Administrer hvem som kan få tilgang til ressursene, godkjenne eller avvise bestillinger. Hold oversikt over plassbruken i sanntid, slik at du alltid vet hvilke ressurser som brukes når og av hvem. Detaljerte bruksrapporter for nøyaktig fakturering – Øk faktureringsnøyaktigheten med våre detaljerte bruksrapporter. Enten det er fakturering for hot desks eller møterom, gir programvaren vår presise data, og sikrer at hver time blir tatt med.