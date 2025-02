Demo automatiseringsprogramvare - Mest populære apper - St. Helena

CloudShare

CloudShare, skyselskapet for forretningsakselerasjon, er den enkleste løsningen for salg og kundesuksess. Den er designet for å hjelpe programvareselskaper med å levere komplekse demoer, PoCer og opplæring, og replikere opplevelser i den virkelige verden uten å gå på akkord med tiden til markedet. CloudShare gjør det mulig for organisasjoner å fokusere på å akselerere vekst ved å automatisere oppsettet av miljøer i stor skala. Det gir innsyn i, og kontroll over, bruk. Den leverer kraftige ressurser som driver effektivitet, og støtter hvert trinn i prosessen for bedre resultater, raskere. CloudShare kjører med hvilken som helst infrastruktur – lokalt eller på toppen av en offentlig sky – og integreres med kjernesalgs- og LMS-verktøy, noe som gjør det enkelt å distribuere. Hva får CloudShare-kunder til å smile? 1. Rask oppsett: Spinn opp interaktive programvareopplevelser på et blunk. Lag eller klon miljøer på minutter, ikke timer, for å etterligne virkelige opplevelser for demoer, POC-er og trening. 2. Praktisk assistanse: Følg i sanntid med elevenes og prospekters fremgang for å gi dem den oppmerksomheten de trenger for å lykkes med over-the-skulder evner 3. Avansert samarbeid: Forbedre samarbeid og kommunikasjon gjennom Slack-integrasjoner, chat, webhooks, videokonferanser i appen og mer engasjerende verktøy for å koble deg og brukerne dine. 4. Kostnadskontroll: Ingen flere budsjettutblåsninger! Maksimer ressursallokering med automatisering for å suspendere eller slette miljøer når de ikke er i bruk, og sikre effektiv utnyttelse og kostnadsbesparelser. 5. Rapportering og analyse: Optimaliser ytelsen til salgs- og opplæringsmiljøene dine, og øk avkastningen med dyp innsikt i analyser. CloudShare REST API lar deg sende tilpassede data til dine favoritt BI-verktøy. CloudShare er klarert av mer enn 500 bedriftskunder i over 100 land, inkludert Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet og HP.