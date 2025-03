Koncert

koncert.com

Koncert er en AI-drevet plattform designet for å forbedre salgssuksess ved å tilby en pakke med verktøy for salgsprosessen. Plattformen inkluderer Koncert Dialers, en pakke med fire unike salgsoppringere som er skreddersydd for teamets behov: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer og Click to Call Dialer. Disse oppringerne hjelper intelligent å administrere filtrering, tilkobling og sporing av salgsanrop. Plattformen introduserer også Koncert Cadence, som er en flerkanals salgssekvenser som opererer på tvers av forskjellige kanaler, inkludert telefon, e-post, video og sosiale medier for en mangfoldig oppsøking. I tillegg har Koncert Remote Salesfloor, en smart funksjon laget for å gjenskape den tradisjonelle salgsgulvopplevelsen i et digitalt format. For å optimalisere utgående oppringing er plattformen utstyrt med Caller ID Management, en ny Heat Map-funksjon for å administrere utgående oppringernumre. Den tilbyr også sømløs integrasjon med forhåndsinvesterte verktøy, noe som forbedrer brukervennligheten. I tillegg hjelper maskinlæringsfasetten til Koncert salgsprospektering, og tilbyr muligheten til å score og prioritere potensielle kunder. Den har også et unikt coachingverktøy for ledere, Koncert Remote Coach. Koncert er fokusert på å hjelpe brukere med å akselerere salgssuksess med sitt AI-forbedrede oppringingssystem og andre salgsorienterte funksjoner.