Act-On Software tilbyr løsninger som gir markedsførere mulighet til å engasjere markedsføringsmål på hvert trinn i kundens livssyklus. Act-On gjør kundedata handlingsdyktige, slik at markedsførere kan drømme stort og bygge smarte, effektive markedsføringsautomatiseringsprogrammer for å utvide virksomheten deres og generere høyere livstidsverdi for kunder – alt med raskest mulig tid til verdi. Få en demo: https://act-on.com/demo/ Act-On gir markedsførere mulighet til å: • Vokse og utvide virksomhetene sine i stor skala gjennom generering av B2B-etterspørsel, B2C-salg og -transaksjoner og kundemarkedsføringsfunksjoner. Orkestrere og optimalisere hele kundereisen – fra bevissthet til advocacy – ved å bygge kontinuerlig, tilpasset engasjement som forvandler besøkende til prospekter, prospekter til kvalifiserte leads og kvalifiserte leads til livstidskunder. • Lever eksepsjonelle merkeopplevelser gjennom hele kundens livssyklus ved å automatisere kjøpsreiser, personalisere kommunikasjon og kampanjer, og forbedre merkevaretilhørighet og -lojalitet. Utnytt Act-Ons automatiserte evner for å tiltrekke nye potensielle kunder, engasjere kontaktene dine og veilede ledere mot hyppigere og mer lukrative kjøpsbeslutninger. • Fremme målbar produktadopsjon og kundebevaring gjennom å utføre omfattende onboarding- og opplæringsprogrammer, produktadopsjon og kundebevaringsstrategier, og kampanjer for nye produkter og tjenester. Fra nye kontakter til lojale partnere kan du bruke Act-On til å engasjere publikum, gjøre dem til merkeambassadører og få dem til å komme tilbake for mer. Med interaktiv og dynamisk rapportering og analyser for å vurdere, vise frem og forbedre ytelsen, er Act-On-plattformen designet for å levere vekstmarkedsføringsverdi for bedrifter og markedsførere av enhver størrelse, form, plassering og skala. Plattformfunksjoner inkluderer: • Automatiserte og tilpasningsdyktige kjøpsreiser • Dyp integrasjon med ledende CRM-systemer og nettkonferanser • Sporing av besøkendes engasjement på nettstedet og hensiktsrapportering • Dynamisk scoring, segmentering og pleie av potensielle kunder • Lytting på sosiale medier, prospektering, publisering og adferd • Enkelt -utforme webskjemaer, landingssider og e-postmaler • Hendelsesutløste og transaksjonelle e-poster • Aktiv kontaktbasert prissetting for faktisk bruksfakturering Vi får markedsføring. Vi forstår dine utfordringer. Og vi er her for å hjelpe deg med å utmerke deg med hver kunde og hver kampanje.