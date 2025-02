Programvare for dyp læring - Mest populære apper - Slovakia

Imagga

Imagga er en plattform med skybaserte og lokale API-er for automatisert bilde- og videomerking beregnet på utviklere, bedrifter og bedrifter. Imaggas teknologi hjelper bedrifter å forstå deres store og dynamiske bilde- og videosamlinger. For tiden (per oktober 2017) brukt av 11 500+ utviklere og 220+ bedrifter over hele verden og har mottatt flere verdensomspennende priser og anerkjennelse som beste teknologileverandør på South Summit '15 av HM The King of Spain, Global Champion in News and Media at World Summit Awards '16 av FN, og Global Innovator in Image Analytics '16 av IDC, blant andre. En pioner og global innovatør innen bildetagging som et tjenesteområde – selskapet har drevet sin sky-API siden 2011, og flaggskipsteknologiene for automatisk merking og automatisk kategorisering siden 2013. I tillegg til bildegjenkjenningsteknologien tilbyr Imagga en plattform med skybaserte APIer for automatisert bildegjenkjenning, tagging og kategorisering som gjør det mulig for utviklere og virksomheter å bygge applikasjoner og løsninger som forstår bilder. Teknologien kan også leveres som lokal installasjon om nødvendig. Imaggas bildegjenkjenningsteknologi automatiserer prosessen med å tilordne nøkkelord og/eller domenespesifikke kategorier til bilder. Løsningen er horisontalt skalerbar og kan håndtere hvilken som helst mengde bilder som må analyseres og kommenteres. Den kan tilpasses kundenes behov ved tilpasset opplæring og/eller tilbakemeldingssløyfe. Pakket inn i en veldig enkel å integrere API i skyen, eller på stedet, kan den gå i produksjon i løpet av flere timer.