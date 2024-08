Programvare for dyp læring - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Programvare for dyp læring refererer til en kategori av programvareverktøy og rammeverk designet for å lette opprettelsen, opplæringen og distribusjonen av dyplæringsmodeller. Deep learning er en undergruppe av maskinlæring som involverer trening av kunstige nevrale nettverk med mange lag (derav begrepet "dyp") for å lære representasjoner av data. Programvare for dyp læring gir vanligvis funksjoner som: * Design av nevrale nettverksarkitektur: Verktøy for å designe og tilpasse arkitekturen til dype nevrale nettverk, inkludert spesifisering av antall lag, typer lag (f.eks. konvolusjonelle, tilbakevendende) og forbindelser mellom lag. * Dataforbehandling og utvidelse: Verktøy for å forberede og forhåndsbehandle inndata for opplæring av dyplæringsmodeller, inkludert oppgaver som normalisering, dataforsterkning og funksjonsutvinning. * Modelltrening og optimalisering: Algoritmer og teknikker for å trene dyplæringsmodeller på store datasett, inkludert optimaliseringsalgoritmer som stokastisk gradientnedstigning, og metoder for å håndtere overtilpasning som regularisering og frafall. * Modellevaluering og validering: Verktøy for å evaluere ytelsen til trente modeller på validerings- og testdatasett, inkludert beregninger som nøyaktighet, presisjon, tilbakekalling og F1-score. * Implementering og inferens: Fasiliteter for å distribuere trente dyplæringsmodeller i produksjonsmiljøer for slutninger om nye data, ofte gjennom integrasjon med programvareutviklingsrammeverk og plattformer. Populære programvarerammeverk for dyp læring inkluderer TensorFlow, PyTorch, Keras og Caffe. Disse rammeverkene gir abstraksjoner og API-er på høyt nivå som gjør det enklere for utviklere og forskere å bygge og eksperimentere med dyplæringsmodeller uten å måtte implementere alt fra bunnen av.