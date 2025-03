DDoS-beskyttelsesprogramvare - Mest populære apper - USA

DataDome

datadome.co

DataDomes bot- og svindelbeskyttelse stopper angrep med uovertruffen nøyaktighet og ingen kompromisser. Plattformen vår, drevet av flerlags maskinlæring, analyserer 5 billioner signaler daglig og tilpasser seg og skanner hver forespørsel i sanntid. I 2023 blokkerte DataDome over 316 milliarder svindelangrep. Ledende globale bedrifter – inkludert Tripadvisor og Foot Locker – stoler på DataDome for å beskytte nettsidene, mobilappene og APIene deres mot kontosvindel, betalingssvindel, legitimasjonsfylling, DDoS, annonsesvindel og mer. Med rekordtid til verdi, tilbyr DataDome transparent innsikt, 24/7 SOC-ekspertise, enkel distribusjon og 50+ integrasjoner. Løsningen legger ingen ventetid til beskyttede endepunkter, og svarer på hver forespørsel på under 2 millisekunder takket være 26+ regionale PoP-er og automatisk skaleringsteknologi. DataDome er friksjonsfri for forbrukere samtidig som den gir optimal beskyttelse og tilbyr den eneste sikre, brukervennlige og personvernkompatible CAPTCHA og Device Check, det første usynlige alternativet. DataDome tilbyr tilleggsløsninger, spesialisert for å bekjempe konto- og annonsesvindel. DataDome Ad Protect oppdager annonsesvindel, slik at markedsførere kan optimalisere kampanjene sine. DataDomes Account Protect-løsning tilbyr omfattende beskyttelse mot menneskedrevet og bot-drevet kontosvindel ved å analysere brukerhensikter.