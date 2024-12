Mest populære Nylig lagt til DDoS-beskyttelsesprogramvare - Mest populære apper - Mexico

DDoS-beskyttelsesverktøy (Distributed Denial of Service) er utviklet for å sikre nettverksinfrastruktur, nettsteder og applikasjoner fra DDoS-angrep. Disse angrepene overvelder nettsteder med overdreven trafikk, vanligvis generert av botnett dannet fra kompromitterte enheter infisert med skadelig programvare. DDoS-beskyttelsesløsninger fungerer ved å overvåke nettrafikk og etablere grunnlinjer for normal aktivitet. Når trafikken øker uventet, oppdager nettfiltre disse uregelmessighetene og omdirigerer den mistenkelige trafikken til et kontrollert miljø, og forhindrer den i å forstyrre det målrettede nettstedet eller tjenesten.