Datingapper - Mest populære apper - Pakistan

Tinder

tinder.com

Tinder er et geososialt nettverk og online dating-applikasjon som lar brukere anonymt sveipe for å like eller mislike andre profiler basert på bildene deres, en liten biografi og felles interesser. Når to brukere har "matchet", kan de utveksle meldinger.Tinder ble lansert i 2012 i oppstartsinkubatoren Hatch Labs som et joint venture mellom IAC og mobilapputviklingsfirmaet Xtreme Labs. I 2014 registrerte Tinder omtrent 2 milliarder «sveip» per dag (ifølge https://datingzest.com/tinder-statistics/). Tinder krevde opprinnelig tilgang til en Facebook-konto for å bruke appen, men den begynte å la brukere registrere seg med bare et telefonnummer i august 2019. Den er tilgjengelig via en mobilapp eller en nettleser for datamaskiner. Tinder opererer på en freemium forretningsmodell.