Verktøy for datavisualisering - Mest populære apper - St. Helena

Geckoboard er et problemfritt verktøy for å bygge og dele sanntids virksomhetsdashboard. Geckoboard er designet for å hjelpe teamledere med å vise live data for teamet deres og på tvers av organisasjonen, og integreres direkte med over 80 forskjellige verktøy og tjenester for å hjelpe deg med å hente inn dataene dine og få et profesjonelt utseende dashbord foran andre i løpet av få minutter. Ingen koding eller opplæring kreves. Bygg dashbord direkte i nettleseren din med et enkelt dra-og-slipp-grensesnitt, og få viktige tall, beregninger og KPIer ut av livløse rapporter og regneark. Geckoboard gjør nøkkeldataene dine mer engasjerende for alle, med visualiseringer som alle kan forstå på et øyeblikk, og som oppdateres automatisk for alltid å holde seg oppdatert. Fremhev bemerkelsesverdige endringer i visse beregninger ved hjelp av statusindikatorer, som trekker oppmerksomheten mot tall som gir resultater over eller under forventningene, og visuelt viser mål du jobber mot, med et klikk. Uansett hvordan teamet ditt jobber, gjør Geckoboard det enkelt å dele dashbordene dine. Kopier og lim inn en lenke til et direkte dashbord som kan vises i hvilken som helst nettleser, eller inviter lagkameratene dine til å logge på, se og til og med lage sine egne dashboards. For regelmessige oppdateringer kan du planlegge skjermbilder av et dashbord som skal sendes via e-post, eller legges ut på en Slack-kanal med jevne mellomrom. For maksimal synlighet har Geckoboard «Send til TV», slik at du kan pare kontoen din med en nettleser på en stor skjerm eller TV, og velge hvilke instrumentbord du vil vise der. Den kan til og med gå gjennom flere dashbord på én skjerm. Vi har enkle å følge instruksjoner for hvordan du oppnår dette på en ettermiddag ved å bruke rimelig hyllevare. Til slutt kan du holde styr på nøkkeltall mens du er på farten, ved å logge på kontoen din på en mobilenhets nettleser, hvor du får tilgang til dashbordene dine, perfekt formatert for mindre skjermer. Bygg dine første dashbord gratis i 14 dager – ingen betalingsopplysninger er nødvendig.