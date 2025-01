Verktøy for datavisualisering - Mest populære apper - Papua Ny-Guinea

Whatagraph

whatagraph.com

Markedsførere har flere markedsføringskilder, hundrevis av løpende kampanjer og kunder eller interessenter å administrere og rapportere til. Det er en kamp å koble sammen alle dataene, behandle dem, oppdage innsikt og demonstrere avkastningen deres. Whatagraph er en intuitiv alt-i-ett-markedsføringsdataplattform som enkelt fjerner datarelatert manuelt arbeid og mas fra en markedsførers hverdag. Du kan erstatte flere langsomme og komplekse verktøy med én plattform. Og i motsetning til andre på markedet, er Whatagraph brukervennlig, pålitelig og gjør arbeidet med data (administrering, blanding og visualisering av data på tvers av kanaler) raskt og enkelt for alle i et team: Koble sammen alle dine markedsføringsdata i en enkelt hub uten tredjepartsverktøy og koblinger. Administrer og organiser ustrukturerte, spredte data på tvers av kanaler med transformasjoner uten kode. Det er enkelt nok for alle i et markedsføringsteam å utføre avanserte dataadministrasjonsoppgaver uten analysekompetanse, koding eller teknisk kunnskap. Med noen få klikk kan du lage fantastiske visualiseringer av dine tilkoblede og forberedte data på tvers av kanaler. Gjør det raskt om til analyse- eller presentasjonsklare rapporter, dashboards eller frittstående grafer, diagrammer, trakter eller tabeller. Til slutt, automatiser hvordan du deler eller leverer disse dataene til enhver destinasjon: kunder, interessenter, lagkamerater eller andre verktøy og plattformer. Enten du presenterer for et styrerom eller kundene dine eller ser etter innsikt for å forbedre kampanjer, er du trygg på at du har en pålitelig og rask plattform med alle oppdaterte data på ett sted presentert på en klar og visuell måte. Det vil ta deg minutter i stedet for timer å forberede, og det vil ta deg minutter i stedet for timer å skalere det for nye klienter eller datakilder.