Datavirtualiseringsprogramvare - Mest populære apper - St. Helena

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality tilbyr to produkter for å fleksibelt løse dataintegrerings- og administrasjonsproblemer på en skreddersydd måte som passer best for datateam i den hektiske verdenen av data. Data Virtuality Platform - Datavirtualisering for fleksible dataarkitekturer Ved å kombinere datavirtualisering og datareplikering unikt, gir Data Virtuality Platform datateam fleksibiliteten til å alltid velge riktig metode for det spesifikke kravet. Det er en muliggjører for Data Fabric og Data Mesh ved å tilby selvbetjeningsfunksjonene og datastyringsfunksjonene som er uunnværlige for disse rammeverkene. Bedrifter over hele verden, som BSH, PGGM, PartnerRe eller Crédit Agricole bruker Data Virtuality Platform for å bygge moderne dataarkitekturer som oppfyller dagens og morgendagens forretningskrav. Pipes - Enkel og pålitelig datareplikering Med Pipes kan hvem som helst bygge datapipelines fra 200+ tilgjengelige kilder til et datavarehus med bare noen få klikk. Helautomatisert og uten koding. Mange bedrifter fra e-handel og markedsplass, samt markedsføringsbyråer, velger Pipes for alltid å ha ferske data når som helst. Med Pipes Professional kan datateam i tillegg bygge sine tilpassede datapipelines med SQL og benytte seg av jobbavhengigheter så vel som avanserte replikeringstyper. Imprint: https://datavirtuality.com/imprint/ Personvernerklæring: https://datavirtuality.com/privacy-notice/