Datavirtualiseringsprogramvare - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Datavirtualiseringsprogramvare brukes av team for å lette smidig datalagring, gjenfinning og integreringsprosesser gjennom bruk av virtuelle datalag. For å kvalifisere for inkludering i kategorien Datavirtualisering må et produkt: -Abstrakt data gjennom et virtualisert lag. -Integrere data fra ulike kilder. - Forenkle datainnhenting og manipulering.