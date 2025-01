Datavitenskap og maskinlæringsplattformer - Mest populære apper - Russland

Obviously AI

Åpenbart er AI et kodefritt verktøy designet for å forenkle prosessen med datavitenskap. Den pakker inn funksjonene til maskinlæringsmodellbygging, forklarer resultater og forutsi utfall, alt innenfor et enkelt grensesnitt. Modeller kan bygges og distribueres direkte fra plattformen på få minutter, noe som sparer betydelig tid sammenlignet med tradisjonelle kodingsmetoder. Den støtter ulike former for prediksjon, inkludert klassifisering for faktorer som churn, lead-konvertering og tilbakebetaling av lån, regresjon for utfall som salg, dynamisk prising og avkastning, og tidsserier for å forutsi mengder over tid, for eksempel salg i de kommende månedene eller lager. priser. Verktøyets funksjoner strekker seg utover modellbygging. Den muliggjør rask utrulling av AI-modeller, sanntids API-integrasjon for å lage spådommer på farten i apper, visualisering av prediksjonsdata i andre verktøy som PowerBI eller Looker, automatisert modellovervåking og kraftige prosessautomatiseringsfunksjoner via Zapier. Programvaren inkluderer også støtte fra en dedikert datavitenskapsekspert for å hjelpe med teambehov som datasammenslåing, berikelse, rengjøring og andre statistiske oppgaver. Videre kan brukere integrere Obviously AI med andre verktøy som Zapier, Airtable, Dropbox og Salesforce for å forbedre tjenestene deres.