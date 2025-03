Datamaskeringsprogramvare - Mest populære apper

InfoSum

InfoSum er verdens ledende plattform for datasamarbeid og det eneste sikre datarene rommet, som gir bedrifter mulighet til å levere bedre kundeopplevelser samtidig som kundens personvern prioriteres. InfoSum muliggjør trygge forbindelser mellom flere parter for å frigjøre det fulle potensialet til deres kundedata uten risiko for eksponering eller misbruk. InfoSum prioriterer ikke bare forbrukernes personvern, men forbedrer det med patentert, ikke-flytting av datateknologi for å skape det mest beskyttede, mest tilkoblede og mest tilgjengelige datasamarbeidsnettverket. InfoSum ble grunnlagt i 2016 med en visjon om å koble sammen verdens data uten å dele dem. Selskapet har flere patenter som beskytter oppfinnelsen av "ikke-flytting av data." InfoSum har kontorer over hele USA, Storbritannia, Europa og Australia. Selskapet er klar for fortsatt vekst etter en serie B-investering i august 2021, og en raskt voksende kundebase.