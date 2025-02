Datamaskeringsprogramvare - Mest populære apper - Saint Kitts og Nevis

Nymiz

Erstatt sensitiv informasjon med syntetiske data, tokenisering eller stjerner ved å bruke Nymiz. Dette eliminerer muligheten for å kompromittere datapersonvernet samtidig som brukervennligheten og konteksten til dataene opprettholdes, noe som gjør den egnet for datadeling og maskinlæringsapplikasjoner. Plattformen gir ulike arbeidsflyter, både reversible og irreversible, inkludert anonymisering og pseudonymisering. Den tilbyr også substitusjonsmetoder som tokenisering og syntetisk dataerstatning for å anonymisere eller redigere data, skreddersydd for den spesifikke brukssaken og de endelige målene for organisasjonen din. AI-drevet dataanonymisering for Knowledge Management: -> Nymiz oppdager sensitive data i ustrukturerte filer (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) og også i strukturerte data (databaser), og anonymiserer eller pseudonymiserer dem reversibelt eller irreversibelt. -> Ved å gjenkjenne kontekstspesifikke data som navn, telefonnumre og personnummer, oppnår Nymiz overlegne resultater sammenlignet med verktøy som mangler kunstig intelligens. -> Det gir et ekstra sikkerhetslag på datanivå. Anonymisert eller pseudonymisert informasjon har ingen praktisk verdi hvis den blir stjålet gjennom et sikkerhetsbrudd eller avslørt ved menneskelige feil. -> Nymiz kan lese data på 102 språk i tillegg til engelsk og spansk. -> Nymiz muliggjør overholdelse av regulatoriske krav angående personvern og databeskyttelse for ulike rammeverk: GDPR, CCPA, LOGPD og mer. Teamet spesialiserer seg på å designe skreddersydde dataanonymiseringsløsninger for å møte de unike kravene til organisasjonen din. -> Skybasert løsning (SaaS) -> API-integrasjon -> On-premise løsning -> IT-konsulent- og administrasjonstjenester