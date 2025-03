1Fort

1fort.com

1Fort effektiviserer prosessen med å plassere cyberforsikring for mellommarkedsbedrifter, og sparer forsikringsmeglere og deres kunder for tid og penger. Meglere bruker 1Fort til å sitere flere markeder på kortere tid ved å hjelpe kundene deres med å bli forsikringsbare på dager, ikke uker. Bedrifter bruker 1Fort for å automatisere opptil 90 % av arbeidet for å møte sikkerhetskravene, slik at de kan låse opp rimeligere retningslinjer og mer omfattende dekning.