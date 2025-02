Data Loss Prevention (DLP) programvare - Mest populære apper - Sint Maarten

BetterCloud

BetterCloud er den markedsledende SaaS-administrasjonsplattformen, som gjør det mulig for IT-team å eliminere opptil 78 % av SaaS-administrasjonsarbeidet. BetterCloud automatiserer onboarding, offboarding og midtlivssyklusendringer, SaaS-applikasjonstilgang og rettigheter og sikkerhetspolicyer i et multi-SaaS-miljø. Ved å strømlinjeforme og automatisere kritisk arbeid som brukerlivssyklusprosesser og daglig drift, nyter BetterClouds tusenvis av kunder større driftseffektivitet og ansattes produktivitet. Med 10+ års erfaring som banebrytende i SaaS Operations-bevegelsen, betjener BetterCloud nå verdens største fellesskap av SaaSOps-eksperter. Som vert for Altitude, bransjens ledende SaaSOps-arrangement, og utgiver av den årlige State of SaaSOps-rapporten, kategoriens definitive markedsundersøkelse, er BetterCloud anerkjent av kunder (G2) og ledende analytikerfirmaer (Gartner og Forrester) som markedsleder innen SaaS Driftsledelse. For IT-team som administrerer multi-SaaS-miljøer, automatiserer BetterCloud onboarding, offboarding og midtlivssyklusendringer, SaaS-applikasjonstilgang og -rettigheter og sikkerhetspolicyer. I motsetning til løsninger for identitets- og tilgangsadministrasjon som krever manuell intervensjon og tilpasset skripting, eller IT Service Desk-løsninger som genererer billetter som skal bearbeides manuelt, komplementerer BetterClouds granulære, kraftige automatisering og ubegrensede tilpassbare arbeidsflyter din IAM og helpdesk-automatisering for å forbedre IT-effektiviteten ved å redusere opp til 78 % av SaaS-ledelsesarbeidet. Hvis IT-teamet ditt skriver skript eller manuelt administrerer tilgang til applikasjoner, filer, mapper og grupper for alle som blir med, forlater eller flytter i organisasjonen din, kaster du talent og ressurser du ikke kan spare på problemer BetterCloud kan automatisere. BetterCloud har hovedkontor i New York City, med et produkt- og ingeniørkontor i Atlanta, GA, samt innovasjonsknutepunkter og eksterne talenter over hele USA, og støttes blant annet av noen av de beste teknologiinvestorene, inkludert Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital og Accel.