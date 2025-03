Datamerkingsprogramvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

UBIAI

UBIAI Text Annotation Tool er et AI-verktøy som har som mål å gjøre løsninger for naturlig språkbehandling (NLP) og maskinlæring (ML) mer tilgjengelige og rimelige. Den gir AI Builder, en AI-motor som lar brukere bygge intelligente dokumentapplikasjoner. Verktøyet tilbyr ulike funksjoner, inkludert dokumentklassifisering, automatisk merking, flerspråklig merknad, navngitt enhetsgjenkjenning (NER) og OCR-merknad. Den støtter også teamsamarbeid, som kan bidra til å forbedre datakvaliteten og arbeidsflyteffektiviteten. UBIAIs omfattende merknadsverktøy kan håndtere ulike typer dokumenter, som PDF-er, bilder og tekst. Den er spesielt berømmet for sine OCR-kommentarer, som gjør det mulig for brukere å trekke ut data fra skannede dokumenter og bilder. Denne funksjonen kan redusere kostnadene og operasjonelle barrierer betraktelig knyttet til å låse opp data fra slike kilder. Verktøyet tilbyr tilleggsfunksjonalitet, for eksempel automatisk merking ved bruk av store språkmodeller, forenkler datamerkingsprosessen og sparer tid og krefter. Den gir også muligheten til å trene toppmoderne dyplæringsmodeller på kommenterte datasett, slik at brukerne kan finjustere maskinlæringsmodellene sine og akselerere opplæringsprosessen. UBIAIs samarbeidsfunksjoner gjør den egnet for team, og tillater enkel tilordning av oppgaver, fremdriftssporing og ytelsesmåling. Verktøyet støtter merknader på flere språk og ulike formater, inkludert håndskrevne, skannede og digitale dokumenter. UBIAI er designet for allsidig bruk på tvers av bransjer, inkludert bank, finans, helsevesen, forsikring, juridisk og teknologi. Funksjonene kan bidra til å strømlinjeforme datakommentarer og opplæringsprosesser som er spesifikke for hver bransje sine behov, alt fra semantisk analyse til svindeldeteksjon og forkorte diagnose- og behandlingstider. Totalt sett skiller UBIAI Text Annotation Tool seg ut for sine OCR-funksjoner, samarbeidsfunksjoner og støtte for opplæring. dype læringsmodeller, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for NLP- og ML-prosjekter i et bredt spekter av bransjer.