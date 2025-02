Datasentrisk sikkerhetsprogramvare - Mest populære apper - Sint Maarten

Egnyte

Egnyte er den sikre multi-sky-plattformen for innholdssikkerhet og styring som gjør det mulig for organisasjoner å bedre beskytte og samarbeide om deres mest verdifulle innhold. Etablert i 2008, har Egnyte demokratisert skyinnholdssikkerhet for mer enn 17 000 organisasjoner, og hjelper kundene med å forbedre datasikkerheten, opprettholde samsvar, forhindre og oppdage løsepengevaretrusler og øke ansattes produktivitet på enhver app, hvilken som helst sky, hvor som helst. Egnytes enkle, nøkkelferdige løsning er lett for IT-ledere å administrere og kontrollere et komplett spekter av innholdsrisikoer – fra utilsiktet sletting av data, til dataeksfiltrering, til overholdelse av regelverk, til riktig livssyklusadministrasjon, personvern og mye mer – alt samtidig som det gir forretningsbrukere verktøy de trenger for å jobbe raskere og smartere, fra hvilken som helst sky, hvilken som helst enhet, hvor som helst.