Datasentrisk sikkerhetsprogramvare - Mest populære apper - Gabon

Datasentrisk sikkerhetsprogramvare legger vekt på beskyttelsen av selve dataene, i stedet for infrastrukturen eller applikasjonene som brukes til å lagre eller få tilgang til dem. Denne tilnærmingen står i kontrast til tradisjonell nettverks- eller perimetersentrisk sikkerhet, som fokuserer på å beskytte stedene der data befinner seg, for eksempel servere, nettverk, applikasjoner og enheter. Ved å ta i bruk datasentrisk sikkerhet kan bedrifter implementere en sikkerhetsmodell med null tillit, og sikre at data forblir sikre på tvers av ulike IT-miljøer, inkludert skybaserte systemer. Denne programvaren er utviklet for å beskytte data enten de er under transport, i hvile eller i bruk.