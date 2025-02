Leverandører av datasenterinfrastruktur - Mest populære apper - St. Helena

CoreSite

coresite.com

CoreSite, et amerikansk tårnselskap (NYSE: AMT), leverer hybride IT-løsninger som gir bedrifter, sky-, nettverks- og IT-tjenesteleverandører mulighet til å tjene penger på og fremtidssikre deres digitale virksomhet. Våre svært sammenkoblede datasentercampuser tilbyr en naturlig digital forsyningskjede med direkte sky-påramper for å gjøre det mulig for kundene våre å bygge tilpasset hybrid IT-infrastruktur og akselerere digital transformasjon. I mer enn 20 år har CoreSites team av tekniske eksperter inngått samarbeid med kunder for å optimalisere driften, heve kundeopplevelsen, dynamisk skalere og utnytte data for å oppnå konkurransefortrinn. For mer informasjon, besøk CoreSite.com og følg oss på LinkedIn og Twitter.