Programvare for varsling av databrudd - Mest populære apper - Sint Maarten

Seers er den ledende personvern- og samtykkeadministrasjonen for selskaper i over 100 land. Seers er et raskt voksende selskap og økte sine kunder med 1040 % i 2020 sammenlignet med 2019. Den har utviklet og lansert 10 AI-baserte digitale løsninger på sin software as a service (SAAS)-plattform for å løse problemer med overholdelse av datavern for selskaper. Disse løsningene gjør det mulig for selskaper å overholde datavernforskrifter over hele verden, inkludert GDPR, CCPA, PECR og LGPD på en kostnadseffektiv og effektiv måte og beskytte dem mot store bøter (opptil 18 millioner pund eller 4 % av årlig omsetning - avhengig av hva som er høyest) av regulatoren, samt tap av omdømme og virksomhet. Løsningene er: – Samtykkeadministrasjonsplattform (samtykke for informasjonskapsler) - Behandling av forespørsler om datasubjekter - Plattform for håndtering av hendelser og brudd - Konsekvensvurderinger for personvern - Personvernregler og malpakker - GDPR Personal eTraining - GDPR, PECR, Cyber ​​Security Audits and Assessments - Personvernekspertplattform Seers markedsledende GDPR- og CCPA-kompatible løsninger er topprangerte og også tilgjengelige på ledende markedsplasser inkludert Wordpress, Joomla, Magento, Shopify og PrestaShop.