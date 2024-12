Dark Web Monitoring Tools - Mest populære apper - Tyskland Mest populære Nylig lagt til

Mørke nettovervåkingsverktøy er utviklet for å oppdage omtaler av en organisasjon på dype og mørke nettfora og markedsplasser, spesielt de som involverer kompromitterte forretningsdata som blir ulovlig delt eller solgt. Det dype nettet inkluderer ikke-indekserte sider på internett, mens det mørke nettet refererer til ikke-indekserte, ulovlige nettsteder og privat kommunikasjon som kun er tilgjengelig gjennom verktøy som Tor og I2P. Denne programvaren bruker automatiserte skannere, webcrawlere og skrapeteknikker for å kontinuerlig overvåke og analysere lekket sensitiv forretningsinformasjon, som kundedata, påloggingsinformasjon for ansatte, forretningshemmeligheter, proprietær teknologi og andre verdifulle datasett på ulovlige markeder. Bedrifter bruker mørk nettovervåking for å redusere risiko, oppdage datainnbrudd tidlig og beskytte deres immaterielle rettigheter og merkevareomdømme. Vanligvis administrerer et selskaps IT- eller sikkerhetsteam disse verktøyene, som ofte integreres med billettsystemer for å lette distribusjonen av sanntidsvarsler til de aktuelle partene for utbedring.