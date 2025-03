Kunde-til-kunde (C2C) programvare for samfunnsmarkedsføring - Mest populære apper - Vatikanstaten

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit er en AI-drevet matchmaking SaaS-plattform som driver kuraterte introduksjoner i stor skala. Organisasjoner kan sømløst invitere valgte målgrupper til å velge vanlige, personlig tilpassede 1:1-forbindelser eller gruppeforbindelser, og Orbiit håndterer all kommunikasjon, matching, planlegging, innsamling av tilbakemeldinger og analyser. Ledende selskaper og lokalsamfunn (f.eks. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association, etc) bruker Orbiit-rapport 87 NPS, konkrete resultater for deltakerne og sterk avkastning på disse forbindelsene.