Kunde-til-kunde (C2C) programvare for samfunnsmarkedsføring - Mest populære apper - Tonga

EventBrite er et U.S.-basert Event Management and Ticketing nettsted. Tjenesten lar brukerne bla gjennom, opprette og markedsføre lokale arrangementer. Tjenesten krever et gebyr til arrangører av arrangementer i bytte mot billetttjenester på nettet, med mindre arrangementet er gratis. Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid og São Paulo. Selskapet gikk offentlig på New York Stock Exchange 20. september 2018 under ticker -symbolet EB.