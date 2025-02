Kunde-til-kunde (C2C) programvare for samfunnsmarkedsføring - Mest populære apper - Slovakia

Eventbrite

Eventbrite er et USA-basert nettsted for eventadministrasjon og billettsalg. Tjenesten lar brukere bla gjennom, opprette og promotere lokale arrangementer. Tjenesten krever et gebyr til arrangementsarrangører i bytte for online billetttjenester, med mindre arrangementet er gratis. Eventbrite ble lansert i 2006 og har hovedkontor i San Francisco, og åpnet sitt første internasjonale kontor i Storbritannia i 2012. Selskapet har nå lokale kontorer i Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid og São Paulo. Selskapet ble børsnotert på New York Stock Exchange 20. september 2018 under ticker-symbolet EB.