Leverandører av kundesuksessopplæring - Mest populære apper - Slovakia

Blind Zebra

Blind Zebra er et elitesalgs- og kundesuksesscoachingselskap som fokuserer på komplett kundereiseopplæring for dine klientvendte team. All Blind Zebra-trening er bygget på en enkel, men kraftig Think-Do-Say™-metodikk, som først og fremst lener seg på energien vi tar med oss ​​når vi "dukker opp" - med en kunde, et prospekt eller noen andre. Fordi dine kundevendte team deler ansvaret for kundereisen din og inntektsmålene dine, mener vi at de også bør dele et felles språk og en oppløftet teamkultur. Blind Zebra-coaching skaper delte tanker, handlinger og språk for en mer sømløs kundeopplevelse og bedre ytelse i forhold til KPI-ene dine. Over 100 selskaper som ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus og Salesforce er avhengige av Blind Zebra for å støtte sine klientvendte team ved å bruke vår unike Think-Do-Say™-metodikk. For å lære mer, vennligst besøk https://blind-zebra.com.