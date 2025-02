Programvare for kundeinntektsoptimalisering - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

Zomentum

Akselerer avtaler og øk inntektene med salgsakselerasjonsapplikasjonen bygget eksklusivt for teknologipartnere. Alt-i-ett Zomentum Grow er designet for å etterligne måten du selger på. Med Grow kan du automatisere kjedelige salgsoppgaver for å holde mulighetene i bevegelse. Vår applikasjon konsoliderer salgsaktiviteter, holder salgsteam konsistente og hjelper dem med å bygge solide kundeforhold. Zomentum grow lar deg: • Vurdere og bestemme den riktige handlingen og presentere alternativer for nåværende kunder til deres forretningsbehov. Bruk vurderinger til å utføre rutinemessig risikoanalyse og identifisere hull før de blir et problem for kundene dine. • Oppdag nye SaaS-leverandører. Finn de riktige SaaS-leverandørene for å presentere de passende produktpakkene fra starten av. Utstyr kundene dine med verktøyene for produktivitet, cybersikkerhet og forretningskontinuitet de ønsker. • Design profesjonelt utseende sitater og forslag med tilpassbare maler. Sjekk tilgjengeligheten av produkter, sammenlign priser, skriv inn kategorier, beskrivelser og andre data automatisk. Gi flere prisalternativer til potensielle kunder, sett produktpakker og mersalg innenfor et tilbud ved å la kundene manipulere kvantiteter. Signer dokumenter digitalt og planlegg og samle inn automatiske gjentakende/engangsbetalinger. • Konverter muligheter til inntekter ettersom du kan visualisere muligheter som beveger seg fra et stadium til et annet med automatiserte aktiviteter og oppgaver. Du kan også angi flere pipelines for å dekke alternative salgstrakter som mersalg og krysssalg. • Automatiser pipeline ved å logge alle samtaler og aktiviteter som en kunde har med virksomheten din. Angi automatiske varsler når klienten din åpner en e-post, kommenterer et tilbud eller e-signerer et forslag. • Analyser pipeline-helsen med intuitive rapporter og lær hvilke salgsmønstre som er mest vellykket for teamet ditt. Deretter kan du se hvordan du maksimerer hver representants produktivitet. • Utvid inntektsstrømmene dine med automatiske maler for utforming av detaljerte, men lettfattelige kvartalsvise forretningsanmeldelser. Om Zomentum: Zomentum er den eneste intelligente inntektsplattformen bygget for å hjelpe partnere med å oppdage, selge og administrere tjenester. Zomentum reduserer kompleksiteten i salgsprosessen, og eliminerer en rekke verktøy med én moderne plattform bygget for å maksimere inntektene. Så langt har vi hjulpet kundene våre med å generere nær $500 millioner i kanalinntekter.