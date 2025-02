Programvare for kundereisekartlegging - Mest populære apper - Sint Maarten

CustomerGlu

CustomerGlu er en gamification-plattform designet for å hjelpe deg med å skape rike opplevelser i appen som driver kundeengasjement og oppbevaring. Med over 50 forhåndsbygde maler og muligheten til å lage dine egne fra bunnen av, kan du enkelt løse ethvert oppbevarings- eller engasjementsproblem du møter. CustomerGlu har alt du trenger for å løse alle eksisterende problemer med oppbevaring og engasjement. Enten du ønsker å anbefale produkter, redusere frafall i trakten, forbedre gjentatte transaksjoner eller oppmuntre til funksjonsadopsjon, har CustomerGlu deg dekket. Nøkkelfunksjoner: Anbefal et produkt: Still en rekke spørsmål for å gi en personlig anbefaling basert på svarene deres. Ny brukerundersøkelse: Kjør en undersøkelse om nye brukere for å finne ut hvor de kommer fra og finne ut hvilke kanaler du skal investere i. Reduser frafall i trakten: Forbedre konverteringer ved å vise en Spin the wheel på handlekurvsiden for å vinne en kupong/ belønne. Gjenta transaksjoner: Viser et skrapelodd etter at en bruker har lagt inn en bestilling for å forbedre gjentakelsesfrekvensen. Bestillingsrekke: Legg inn bestillinger fortløpende hver uke/dag og bygg opp en vane med å handle med plattformen. Funksjonsadopsjon: Gi eksisterende kunder en tidsbestemt utfordring til å prøve funksjoner og belønne dem for det. Og hvis du ikke ser akkurat det du leter etter, ikke bekymre deg - du kan lage dine egne maler fra bunnen av for å passe dine behov best mulig. Med CustomerGlu er mulighetene uendelige. Hvorfor stole på CustomerGlu? Beskyttelse av brukerdata er vårt hovedansvar, og vi er drevet til å følge globale samsvarsstandarder. Med en pågående ende-til-ende-tilnærming til personvern og sikkerhet, er personvernet ditt sikret med CustomerGlu.