Programvare for kundereisekartlegging - Mest populære apper - Cookøyene

Programvare for kundereisekartlegging hjelper bedrifter med å forstå en kundes komplette opplevelse gjennom dynamiske visualiseringer. Prosessen innebærer å lage et visuelt kart som omfatter alle berøringspunkter gjennom en kundes reise, inkludert forventninger, mål og interaksjoner. Dette kartet spenner fra initieringen av kundens opplevelse med merkevaren (som den første oppdagelsen) til stadiene med kjøp og oppbevaring. Det er viktig å merke seg at selv om de ofte forveksles med analyseprogramvare for kundereiser, er begge typene komplementære, men likevel forskjellige. Programvare for kundereiseanalyse fokuserer på overvåking, sporing og analyse av kundeemner og/eller kundeadferd på tvers av ulike kanaler over tid, og bidrar til eliminering av datasiloer ved å konsolidere tidligere segmenterte data.