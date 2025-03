Programvare for kundereiseanalyse - Mest populære apper

ChannelMix

channelmix.com

Med en ende-til-ende-plattform og en omfattende pakke med analyseprodukter, gir ChannelMix ledende merkevarer og byråer en klar vei for å måle og øke markedsførings-ROI. ChannelMix er banebrytende fremtidsklar markedsføringsmåling med førstepartsanalysesporing og datamodeller som leverer innsikt som er mer nøyaktig, bærekraftig og virkningsfull for virksomheten. Med ChannelMix oppnår du fullstendig synlighet og kontroll over markedsføringskostnader, mål, avkastning og mer – uten å måtte lære hvordan du spørre eller kode. - ChannelMix krever ingen SQL- eller kodingskunnskap – teamet vårt administrerer og reparerer datatilkoblinger for deg. Kunder har sett opptil 90 % reduksjon i tid for å forberede data for analyse med ChannelMix. - Alle data lagres i et dedikert datavarehus (Amazon Redshift, Google BigQuery) administrert for deg av ChannelMix-teamet. Vi tar datahåndteringsbyrden fra teamet ditt. - ChannelMix integreres med BI- eller visualiseringsverktøyet du velger: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin og mer. Med våre hurtigstart-dashboards kan du ha en rapporteringsløsning i gang på mindre enn 3 dager. – Plattformen støttes av et 100 % USA-basert team. Kunder mottar kontoadministrasjon og datastøtte med svar samme dag.