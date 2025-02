Programvare for kundereiseanalyse - Mest populære apper - Sint Maarten

WebEngage

webengage.com

WebEngage er et fullstack-oppbevaringsoperativsystem som forenkler kundeengasjement for 800+ merker over hele verden. Plattformen gjør det mulig for virksomheter å bygge personlige og meningsfulle relasjoner med sine brukere på tvers av ulike digitale kanaler. Med sin omfattende pakke med verktøy og løsninger gir WebEngage bedrifter mulighet til å forstå, engasjere og beholde kunder effektivt. - FORENE KUNDEDATA: WebEngage gjør det mulig for virksomheter å konsolidere kundedata fra ulike kilder, og gir sanntidsinnsikt og tillater dynamisk mikrosegmentering for målrettede kampanjer basert på spesifikke kundeattributter og atferd. - FLERE KANALER: Med WebEngages intuitive dra-og-slipp-arbeidsflytbygger kan bedrifter sømløst designe og automatisere multi-kanals kundereiser, og sikre konsistente og personlig tilpassede opplevelser på tvers av kanaler som e-post, SMS, push-varslinger og mer. - MÅLRETTET KAMPANJER: WebEngage gir bedrifter mulighet til å automatisere personlig tilpassede kampanjer utløst av kundehandlinger og forhåndsdefinerte forretningshendelser. Dette sikrer rettidig og relevant kommunikasjon for å øke kundeengasjement og konverteringsrater. - AI-DREVNE PREDIKTIVE MODELLER: WebEngage Analytics-dashbordet gir alle beregninger som kreves for å segmentere, engasjere og beholde prioriterte kunder, churn for å konvertere vinduer og ROI-optimalisering. Dette lar bedrifter fokusere sine intervensjoner og kampanjer for maksimal effekt og bedre avkastning. - 1:1 PERSONALISERING: WebEngage gjør det mulig for bedrifter å levere personlige opplevelser i stor skala. Ved å inkludere brukerhensikter, preferanser og andre relevante data, kan bedrifter skreddersy kommunikasjonen til hver enkelt kunde, og fremme omni-channel kundeengasjement. Hva er mer? WebEngages plattform er rask og enkel å integrere. Kompatibel med utvalg av ESP og MSP, alt som trengs er noen få timer fra teknologiteamet. Tilstedeværelse over hele verden: Med hovedkontor i India, har WebEngage utvidet sin virksomhet globalt med kontorer og tilstedeværelse i Midtøsten og Afrika-regionen, Sørøst-Asia og Sør-Amerika.