Kundedataplattformer - Mest populære apper

Kundedataplattformer (CDP) spiller en avgjørende rolle i å forene og sentralisere kundedata i en enkelt database. Disse verktøyene utstyrer markedsføringsteam med viktig innsikt som er nødvendig for å gjennomføre vellykkede kampanjer. CDP-er har muligheten til å samle inn data fra ulike kilder, både online og offline, inkludert nettsteder, mobilapper og e-postplattformer, og gir en omfattende oversikt over hver kunde. Etter datainnhenting gjør CDP-er organisasjoner i stand til å forutsi de mest effektive neste trinnene for individuelle kunder, og hjelper bedrifter med å forstå hvordan de kan beholde spesifikke kunder. I tillegg kan CDP-er brukes av kundeserviceteam for å skreddersy deres støttetjenester til de unike behovene til hver kunde. Integrasjonsmuligheter med markedsføringsautomatiseringsprogramvare, datavarehusprogramvare og andre datalagringsplattformer finnes ofte i CDP-er.