Kundedataplattformer - Mest populære apper - Surinam

Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) fungerer som din alt-i-ett-hub for innsiktsdrevet markedsføring, salg og kundeservice. Med en beriket enkeltkundevisning, vedlikeholdt i sanntid og tilgjengelig på alle plattformer, kan du virkelig forstå og engasjere kunder for å drive lønnsom vekst. Lexers onboarding, implementering og strategiske konsulenttjenester vil bidra til å fylle eventuelle hull i teamets ressurser for å sikre en jevn, vellykket CDXP-adopsjon. KUNDEDATAPLATTFORM > Med en av de enkleste integrasjonene i bransjen, vil Lexers CDP enkelt kombinere, rense, standardisere og berike dataene dine til en enkelt oversikt over kunden. Verktøyene og teamet vårt vil bidra til å øke kundens IQ med AI-drevet prediktiv analyse, tredjeparts databerikelse og målrettede kundeundersøkelser. MARKEDSFØRING > Lexers markedsføringsløsning lar deg raskt identifisere de riktige kundene, meldingene, kreativiteten og kanalene for markedsføringskampanjene dine. Designet for forretningsbrukere – ikke dataforskere – våre brukervennlige verktøy lar deg orkestrere svært målrettede kampanjer på tvers av alle kanaler, redusere avfall og forbedre engasjementet. Med effektive verktøy for å spore endringer og kvantifisere effekt, kan du enkelt demonstrere verdien av markedsføringsaktivitetene dine. RETAIL > Lexers detaljhandelsløsning veileder salgsmedarbeidere gjennom interaksjoner med hver kunde for å forbedre relevansen og virkningen av butikkopplevelsen. Komplette kundeprofiler lar deg bygge autentiske relasjoner i stor skala. Med tilgang til detaljert kjøpshistorikk og preferanseinformasjon kan du skreddersy kundeopplevelsen, fange opp data som tradisjonelt går tapt, gi informerte produktanbefalinger og konfigurere neste beste handlinger for konsekvent engasjement av høy kvalitet. SERVICE > Lexers tjenesteløsning samler alle kundedata, innbokser, arbeidsflyter og tilbakemeldingsskjemaer for å muliggjøre informerte, fullstendig kontekstualiserte tjenesteinteraksjoner. Med tilgang til rik innsikt om personen bak hver tjenesteforespørsel, kan teamet ditt delta i hver samtale med den fulle konteksten de trenger for å yte konsekvent service av høy kvalitet. Forhåndskonfigurerte neste beste handlinger for vanlige forespørsler lar deg veilede agenters svar og oppnå personalisering i stor skala. Vi er et privat, australsk-stiftet selskap med et team på 100+ som jobber med over 150 merker i Australia, Asia og USA.