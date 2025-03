Referral Rock

referralrock.com

Få flere kunder med klassens beste programvare for henvisningsmarkedsføring som fungerer sammen med bedriften din. Automatiser spørringen, pleie flere delinger, samkjør insentiver, konverter til salg, og gjenta deretter for et viralt selvmatende henvisningsprogram. Kjør verve en venn, påvirker og partner-programmer for enhver bedrift (ikke bare e-handel) og maksimer jungeltelegrafen-henvisningene dine gjennom henvisningsprogramprogramvare som passer din bedrift. Merkevaren din, stemmen din, insentivstrukturen og belønningene dine er integrert med systemene og forretningsprosessene dine. Målet vårt er at du ikke er på plattformen vår hver dag, og at jungeltelegrafen din går på autopilot slik at du kan lene deg tilbake og slappe av og se henvisningene dine rulle inn. Vi gjør det enkelt å sette opp og unngå de største feilene i henvisningen markedsføring med innebygd beste praksis og sanntidsrevisjoner for å sikre at programmet ditt yter sitt potensiale.