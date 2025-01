Programvare for kundestøtte - Mest populære apper - Réunion

GrowthHero

GrowthHero er den kraftige programvaren for affiliate, influencer og henvisningsmarkedsføring, alt i ett. GrowthHero starter på bare $49 pm, og skalerer med deg! Fullt fleksible verktøy for din suksess: - Hvitmerket partnerportal, helt tilpass ingen kode nødvendig - Del tilpassbare sporings-URLer og/eller rabattkoder - Integrer via Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Passer for alle typer virksomhet - Markedsledende API/Zapier-tilkoblinger, tilpass og automatiser enda mer - Utmerket verdi. Ikke betal for mye for 3 separate partnerprogramvareplattformer # Affiliate Marketing Software - Rekrutter tilknyttede selskaper. La tilknyttede selskaper finne deg med Marketplace-oppføringer, søk etter tilknyttede selskaper med Affiliate Hunt, og la dine tilknyttede selskaper rekruttere flere tilknyttede selskaper for deg med MLM. - Belønning med provisjon, faste eller manuelle belønninger - Spor registreringer, salg og abonnementer - Del markedsføringsressurser med tilknyttede selskaper, og sørg for at innholdet deres alltid er på merkevaren. - Kjør kampanjer - tilby bonuser eller andre tilleggsbelønninger for å nå mål # Influencer Marketing Platform - Søk og kontakt Instagram, Tik Tok og YouTube Influencers til programmene dine - Lag kampanjer, der influencere sender inn innhold for din godkjenning - Betal influencere med faste avgifter for innhold ELLER få provisjon på salg # Markedsføringsverktøy for kundehenvisning – Få kunder til å henvise en venn til vennene sine. Lokk dem med et tilbud på Post-Purchase Modal og Referral Widget - Gi kundene dine evangelister, med tilpassede e-poster - atskilt fra Influencer og Affiliates - Belønn kunder med butikkkreditt, provisjon eller andre faste belønninger - du bestemmer 14 dagers gratis prøveperiode på alle planer!