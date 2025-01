Programvare for kundestøtte - Mest populære apper - Pakistan

Referral Factory

referral-factory.com

Plug-and-play-programvare for å bygge og spore ditt eget henvisningsprogram eller tilknyttede program. Kåret som nummer 1 av markedsførere over hele verden. Den eneste henvisningsprogramvaren som er offisielt sertifisert av HubSpot. Bygg programmet ditt på dager ikke uker, ved å bruke Referral Factorys dra-og-slipp-kampanjebygger. Referral Factory tilbyr avansert white label-tilpasning uten å skrive en kodelinje! Lag henvisningsprogrammer, tilknyttede programmer, ambassadørprogrammer, referer for å vinne konkurranser og mer! * Tilgang til 100+ redigerbare henvisningsprogrammaler, designet av markedsføringseksperter. * Integrerer med HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier og mer. * Referral Factory tilbyr også webhook-funksjonalitet, en avansert API og flere Zapier-utløsere for å hjelpe deg med å få de nye henvisningene dine rett inn i arbeidsflytene du allerede bruker. * Widgets, popup-vinduer, innebygginger og sider for å markedsføre henvisningsprogrammet ditt. * Tilgang til 200+ henvisningsbelønninger og insentiver. Kuponger, digitale kontantkort, donasjoner, utsted dine egne, belønn gjennom zapier og mye mer. * Avansert henvisningsanalyse slik at du kan spore avkastningen til henvisningsprogrammet ditt i sanntid. * Fullstendig GDPR-kompatibel. Med muligheten til å være vert for dine egne data mot en ekstra kostnad, er denne funksjonen spesielt populær blant bedriftsbedrifter som ønsker å unngå å gå gjennom samsvar for å la en annen leverandør være vert for kundedataene deres. Prisene varierer fra $95 til $1400 per måned, så det er en plan for alle typer virksomheter. Alle abonnementer har tilgang til 24/7 support på chat og video. GRATIS onboarding på alle planer, noe som betyr at Referral Factorys støtteteam vil hjelpe deg med å bygge henvisningsprogrammet ditt, markedsføre det og integrere det med forretningsverktøyene du allerede bruker. Referral Factory har blitt oppført som #1 Referral Software å bruke, både av Influencer Marketing Hub og Growth Marketing Pro. Over 300 000 henvisninger generert for våre kunder i 2023!