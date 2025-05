Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Læreplanhåndteringsprogramvare - Mest populære apper

Programvare for læreplanhåndtering effektiviserer opprettelsen og implementeringen av utdanningsprogrammer for institusjoner på alle nivåer, fra K - 12 til høyere utdanning. Disse løsningene hjelper til med å adressere utfordringer knyttet til fragmentert læreplanutvikling ved å tilby et sentralisert depot for institusjonsgodkjente dokumenter, og sikrer en sammenhengende tilnærming til å bygge omfattende læreplaner. Programvaren tilbyr en rekke funksjoner, inkludert oppgavestyring, rolleoppgaver, godkjenningsarbeidsflyter, kurskatalogskaping, kartlegging, versjonskontroll og rapportering og analyseverktøy. Dette omfattende verktøysettet gir lærere mulighet til å utvikle, utføre og evaluere læreplanene deres effektivt.