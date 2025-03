Utveksling av kryptovaluta - Mest populære apper - Taiwan

OKX

okx.com

OKX er den nest største globale kryptoutvekslingen ved å handle volum og et ledende Web3 -økosystem. Med månedlig bevis på reserveutgivelser er OKX klarert av over 50 millioner globale brukere. OKX er den raskeste og mest pålitelige Crypto Trading -appen for profesjonelle handelsmenn overalt. - Kjøp, selg og handle 350+ symboler med 100+ lokale valutaer - Dupliserte trekk fra topphandlere i bransjen med bare ett klikk - Utforsk Web3 og ta kontroll over din krypto, NFT -er og digitale eiendeler med OKX -lommeboken med sin omfattende OKXs utvalg av kryptoprodukter og tjenester, og urokkelig engasjement for innovasjon, er OKXs visjon en verden der økonomisk tilgang støttes av blockchain og kraften til desentralisert finans.