Utveksling av kryptovaluta - Mest populære apper - Barbados

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) er en avansert handelsplattform for kryptovaluta som tilbyr ulike giragede Futures som kjøpes og selges i Bitcoin og andre kryptovalutaer. I stedet for fiat-valutaer eller andre kryptovalutaer, håndterer KuCoin Futures kun Bitcoin/ETH, og all fortjeneste o...